ФСБ России заявила о смертельной перестрелке на границе с Украиной. ГПСУ об этом не знает

Федеральная служба безопасности России заявила, что сегодня на границе с Украиной якобы произошла перестрелка с одним смертельным исходом. В Госпрогранслужбе об инциденте не знают, передает пресс-служба ведомства.

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По данным ГПСУ, ФСБ заявила, что около полуночи с украинской стороны трое человек якобы нарушили границу: завязалась перестрелка, один из "нарушителей" был убит, остальные – сбежали.

При этом в ГПСУ заверяют, что не фиксировали никаких выстрелов у границы с Россией, а ФСБ не сделала немедленного уведомления украинской стороны о нестандартной ситуации.

Сейчас дополнительно проверяется участок границы, о котором заявляли россияне, пишут в ГПСУ. Ожидается "погранично-представительская встреча для выяснения всех обстоятельств".

13 ноября в Киеве произошла перестрелка: один из полицейских получил три огнестрельных ранения.

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Марк Сировой

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