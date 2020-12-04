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ФСБ России заявила о смертельной перестрелке на границе с Украиной. ГПСУ об этом не знает

04.12.2020, 13:37
ФСБ России заявила о смертельной перестрелке на границе с Украиной. ГПСУ об этом не знает - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Федеральная служба безопасности России заявила, что сегодня на границе с Украиной якобы произошла перестрелка с одним смертельным исходом. В Госпрогранслужбе об инциденте не знают, передает пресс-служба ведомства.

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По данным ГПСУ, ФСБ заявила, что около полуночи с украинской стороны трое человек якобы нарушили границу: завязалась перестрелка, один из "нарушителей" был убит, остальные – сбежали.

При этом в ГПСУ заверяют, что не фиксировали никаких выстрелов у границы с Россией, а ФСБ не сделала немедленного уведомления украинской стороны о нестандартной ситуации.

Сейчас дополнительно проверяется участок границы, о котором заявляли россияне, пишут в ГПСУ. Ожидается "погранично-представительская встреча для выяснения всех обстоятельств".

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Марк Сировой
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