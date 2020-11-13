В Киеве произошла перестрелка: полицейский получил три огнестрельных ранения

В Киеве произошла перестрелка между полицейскими и злоумышленниками. Патрульный получил три ранения, его госпитализировали

Утром на столичной улице Героев Космоса произошла перестрелка, в результате которой один из полицейских получил три огнестрельных ранения. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

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Патрульные остановили Subaru за нарушение ПДР. Во время общения с водителем по поводу нарушения, инспекторы заметили в салоне "трех мужчин, которые заметно нервничали". У одного из пассажиров патрульные увидели рацию и кобуру.

"Когда инспекторы обратились к пассажирам – мужчины выбежали из авто и начали убегать. Во время преследования один из беглецов начал стрелять в сторону патрульного. В результате полицейский получил три огнестрельных ранения. В ответ патрульные применили табельное огнестрельное оружие", – заявляют в полиции.

На помощь полицейским прибыл еще один экипаж. Патрульные задержали трех подозреваемых, у одного из них изъяли "предмет похожий на пистолет и гранаты". Раненого патрульного госпитализировали, другие участники события не пострадали.

Утром, 4 июля, в центре Киева, у ТЦ Арена-Сити, произошла массовая драка со стрельбой: три человека пострадали, десять были задержаны.

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Владислав Сердюк

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