На рынке в Одессе произошел конфликт со стрельбой, есть раненые: видео

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В ходе конфликта на рынке Седьмой километр пострадали двое людей, их госпитализировали

2 мая в Одессе на рынке Седьмой километр произошел конфликт со стрельбой. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

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В полиции сообщили, что утром в магазин тканей зашли неизвестные в масках и начали стрелять в сторону сотрудников заведения. Ранения получили двое мужчин, им предоставляют медицинскую помощь.

Нападавшие сели в автомобиль и скрылись с места происшествия. 

В интернете опубликовали видео, на котором запечатлено происшествие. 

Видео: Одесса INFO/Telegram.

  • Утром 29 мая 2020-го в Броварах Киевской области произошла перестрелка в жилом районе. В ней участвовали около 100 человек. Аваков возложил ответственность за ситуацию на власти и правоохранителей Киева и области. По его словам, конфликт произошел между пассажирскими перевозчиками из-за коррупционных схем на тендерах.
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Теги: 7 километр, полиция, одесса, стрельба, рынок
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