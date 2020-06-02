На рынке в Одессе произошел конфликт со стрельбой, есть раненые: видео

2 мая в Одессе на рынке Седьмой километр произошел конфликт со стрельбой. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

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В полиции сообщили, что утром в магазин тканей зашли неизвестные в масках и начали стрелять в сторону сотрудников заведения. Ранения получили двое мужчин, им предоставляют медицинскую помощь.

Нападавшие сели в автомобиль и скрылись с места происшествия.

В интернете опубликовали видео, на котором запечатлено происшествие.

Видео: Одесса INFO/Telegram.