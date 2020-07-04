В Киеве рано утром произошла массовая драка со стрельбой: видео

Полиция выясняет обстоятельства конфликта между двумя группами отдыхающих рядом с Арена-сити

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В центре Киева рано утром произошла драка со стрельбой, три человека получили ранения. Об этом LIGA.net сообщила пресс-секретарь Печерского райуправления полиции Киева Оксана Тищенко.

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Конфликт рядом с ТЦ Арена-сити возник около 4:00 между двумя группами отдыхающих. Есть задержанные, они доставлены в отделение полиции, обстоятельства произошедшего выясняются.

В Telegram-канале Киев Оператвный опубликовано видео с места происшествия (Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика):

Обновлено в 11:50: Пресс-служба полиции Киева сообщает о трех пострадавших. В ходе конфликта одна из участниц получила касательное ранение ноги, ей оказана помощь на месте. Двое участников получили ножевые ранения, они госпитализированы.

Для выяснения обстоятельств происшествия в полицию доставлено десять человек. С места происшествия изъят стартовый пистолет и гильза.

Открыто уголовное дело по факту хулиганских действий с применением оружия.

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2 июля в Киеве был задержан житель Житомирской области, которого подозревают в убийстве одного человека и ранении еще восьмерых.

Денис Юдин

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