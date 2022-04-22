В России подтвердили, что Кремль врал и изначально хотел захватить часть Украины – Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что российский генерал-майор Рустам Миннекаев своим сегодняшним публичным заявлением официально подтвердил, что Россия все время войны врала о своих целях, изначально намереваясь оккупировать часть украинской территории.

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"Неожиданно некто замкомандующий войсками ЦВО РФ Миннекаев публично заявил о том, что его страна всегда всем врала и что она на самом деле изначально хотела тупо украсть часть территории Украины. С выходом к Приднестровью, где, по мнению этого тонкого знатока и ценителя русской культуры, тоже "притесняют русскоязычное население". Захватить территорию, уничтожив при этом как можно больше украинцев. И разрушив как можно больше наших городов", – написал Подоляк.

Он отметил, что власть Украины знает о "всех подобных экспансионистских планах и сценариях". "И наши ВСУ внятно выскажутся по этому поводу", – пообещал советник главы ОП.

"Данный субъект Миннекаев публично официально подтвердил умысел группы русских товарищей на совершение военных преступлений с массовыми убийствами мирных граждан", – написал он.

Подоляк отметил, что российских оккупантов "на дух не переносят" на всех временно оккупированных территориях Украины, "и поэтому там у карателей явно уже горит земля под ногами".

"Освободители Приднестровья", учитесь правильно произносить слово "Украина". Оно со многих, у кого пока еще российский паспорт, сильно и больно собьет все кровавую гордыню", – подытожил Подоляк.

Вадим Ребрина

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