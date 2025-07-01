Москва (Иллюстративное фото: Maxim Shipenkov/EPA)

В Кремле изменили риторику относительно военных расходов и заявили о планах сократить траты на оборонную сферу. Об этом сообщила Служба внешней разведки.

В последние дни РФ активно продвигает новый нарратив о сокращении расходов на оборону. Министр иностранных дел Сергей Лавров во время визита в Кыргызстан подчеркнул, что "миролюбивая" Россия, в отличие от НАТО, планирует сократить расходы на оборону. За день до этого этот месседж озвучил российский диктатор Владимир Путин.

В разведке утверждают, что резкое изменение риторики Кремля произошло после заявлений министра экономического развития России Максима Решетникова и главы Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что страна "находится на грани рецессии" и сокращения расходов на социальную сферу на 13%.

Военные расходы агрессора в этом году составляют более $140 млрд, что превышает общенациональные ассигнования на образование, здравоохранение и социальную политику, отметили в СВР.

В разведке добавили, что санкционное давление сократило доходы от продажи российской нефти и газа на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Растет задолженность российских работодателей по выплате заработной платы: в январе — почти $4,8 млн, а по состоянию на 1 июня — превысила $21 млн. В этом году РФ увеличивает тарифы на коммунальные услуги почти на 13%, а с мая 2026 года этот показатель составит 20% (+7%).

В СВР заявили, что Москва пытается с помощью очередного пропагандистского трюка смягчить последствия будущего экономического коллапса.