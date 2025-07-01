У Росії просувають наратив про скорочення видатків на оборону – Служба зовнішньої розвідки

Москва (Ілюстративне фото: Maxim Shipenkov/EPA)

У Кремлі змінили риторику щодо військових витрат і заявили про плани скоротити оборонні видатки. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки.

Останніми днями РФ активно просуває новий наратив про скорочення витрат на оборону. Міністр закордонних справ Сергій Лавров під час візиту у Киргизстан наголосив, що "миролюбна" Росія на відміну від НАТО планує скоротити витрати на оборону. Днем раніше цей меседж озвучив російський диктатор Володимир Путін.

У розвідці стверджують, що різка зміна риторики Кремля відбулася після заяв міністра економічного розвитку Росії Максима Решетнікова і глави Центробанку РФ Ельвіри Набіулліної, що країна "перебуває на межі рецесії" та скорочення на 13% витрат на соціальну сферу.

Військові витрати агресора цьогоріч становлять понад $140 млрд, що перевищує загальнодержавні асигнування на освіту, охорону здоров'я та соціальну політику, зазначили в СЗР.

У розвідці додали, що санкційний тиск скоротив доходи від продажу російської нафти та газу на 33% порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Зростає заборгованість російських роботодавців з виплати заробітної плати: у січні – майже $4,8 млн, а станом на 1 червня – перевищила $21 млн. Цьогоріч РФ збільшує тарифи на комунальні послуги майже на 13%, а з травня 2026 року цей показник становитиме 20% (+7%).

У СЗР заявили, що Москва намагається за допомогою чергового пропагандистського трюку пом’якшити наслідки майбутнього економічного колапсу.