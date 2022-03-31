UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В России родственники уничтоженных в Украине оккупантов подают в суд на командиров ВС РФ

Цей матеріал також доступний українською
31.03.2022, 20:35
В России родственники уничтоженных в Украине оккупантов подают в суд на командиров ВС РФ - Фото
Фото: t.me/ButusovPlus

В стране-агрессоре России родственники погибших в войне против Украины военнослужащих подают иски в суд против российского военного руководства. Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ на 18:00 31 марта.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В частности, по данным Генштаба, в российский суд поступил иск против командира из 752 мотострелкового полка из состава 3 мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии западного военного округа РФ.

  • Ранее росСМИ сообщали о судебном иске 12 сотрудников Росгвардии из Краснодарского края РФ, которых уволили со службы за отказ от участия в войне против Украины.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Генштаб ВСУ Россия оккупанты
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 