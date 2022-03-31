В России родственники уничтоженных в Украине оккупантов подают в суд на командиров ВС РФ

В стране-агрессоре России родственники погибших в войне против Украины военнослужащих подают иски в суд против российского военного руководства. Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ на 18:00 31 марта.

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В частности, по данным Генштаба, в российский суд поступил иск против командира из 752 мотострелкового полка из состава 3 мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии западного военного округа РФ.

Ранее росСМИ сообщали о судебном иске 12 сотрудников Росгвардии из Краснодарского края РФ, которых уволили со службы за отказ от участия в войне против Украины.

Вадим Ребрина

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