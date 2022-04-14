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В России сложилась критическая ситуация с мобилизацией – сводка Генштаба ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
14.04.2022, 19:22
В России сложилась критическая ситуация с мобилизацией – сводка Генштаба ВСУ - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

В связи с критической ситуацией с комплектованием личным составом боевых подразделений, командование вооруженных сил РФ планирует начать новый процесс мобилизации на национальном уровне. По замыслу, мобилизация с целью ее сокрытия будет проводиться параллельно с плановым призывом на военную службу. Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ на 18:00 14 апреля.

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Враг пытается завершить подготовку к наступательной операции на востоке Украины. Идет наращивание авиационной группировки и системы управления войсками.

Оккупанты осуществляют подготовку дополнительных подразделений из состава северного флота и 8 общевойсковой армии южного военного округа ВС РФ. Для обеспечения подразделений вооружение и военная техника снимается с длительного хранения.

В 126 отдельной бригаде береговой обороны (Перевальное) и 127 отдельной разведывательной бригаде (Севастополь) потери составляют более 50% личного состава.

Командованию российской армии не удается выполнить планы по мобилизации в северокавказском регионе. Основная причина – нежелание населения участвовать в боевых действиях.

В связи со сложившейся критической ситуацией, командование ВС РФ планирует начать новый процесс мобилизации на национальном уровне. По замыслу, мобилизация с целью ее сокрытия будет проводиться параллельно с плановым призывом на военную службу.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Наблюдается перемещение подразделений 36 общевойсковой армии Восточного военного округа железнодорожным транспортом с территории Гомельской области Беларуси. Сохраняется угроза ракетных ударов с территории Беларуси по объектам нашего государства.

На Северском направлении противник проводит перегруппировку подразделений с их последующим сосредоточением в приграничных с Украиной районах. С территории Брянской и Курской областей происходит перемещение в Белгородскую и Воронежскую области РФ.

На Слобожанском направлении оккупанты проводят разведку возможных направлений наступления, наращивают систему разведки и медицинского обеспечения. Продолжается пополнение запасов.

Продолжается частичная блокировка и обстрелы города Харькова.

В городе Белгород враг развернул подразделение информационно-психологических операций ВС РФ с целью интенсификации мер психологического воздействия на подразделения сил обороны Украины и гражданское население Харьковской области. Цель – деморализация и прекращение сопротивления.

Оккупанты продолжают подготовку к активным действиям в районах населенных пунктов Славянск и Барвенково.

На Донецком направлении враг при поддержке авиации и артиллерии продолжает ведение наступления на отдельных направлениях. Основные усилия сосредоточены на установлении контроля над Попасной, Рубежном, Северодонецком и Славянском.

Противник предпринимал попытки прорыва нашей обороны в районах населенных пунктов Рубежное, Новотошковское и Марьинка. Успеха не имел. Продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю.

На Южнобужском направлении существенных изменений в обстановке не произошло.

В Черноморской и Азовской операционных зонах корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий и разведки.

Вадим Ребрина
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Генштаб ВСУ Россия война мобилизация
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