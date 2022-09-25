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В российском плену остаются около 2500 украинцев – Верещук

Цей матеріал також доступний українською
25.09.2022, 15:43
В российском плену остаются около 2500 украинцев – Верещук - Фото
Ирина Верещук (Фото: facebook.com/vereshchuk.iryna)

В российском плену остаются около 2500 украинцев. Там также гражданские. Об этом в интервью BBC сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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"Несколько тысяч. Мы говорим о 2500 пленных. Люди остаются в плену, и хуже всего – там остаются гражданские", – ответила она на вопрос о количестве пленных украинцев.

По ее словам, уже в несколько обменов подряд гражданских не включают.

"Надо ставить вопрос ребром и требовать отпускать гражданских. Гражданские должны быть возвращены, а не обменены. И среди них очень много женщин", – сказала Верещук.

"Если учесть, что из "Азовстали" вышла 131 женщина, то представьте себе, сколько женщин в неволе. Вернули лишь несколько. Женщин надо освобождать, с ними ведут себя страшно. Они издеваются, они избивают наших женщин, они пытают наших женщин. Мир не должен молча смотреть и наблюдать, когда убивают наших женщин в тюрьме", – добавила вице-премьер.

  • Вечером 21 сентября Украина вернула из российского плена 215 военнослужащих, 108 из них – бойцы Азова.

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Вадим Ребрина
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