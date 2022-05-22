В Россию приехали сирийские специалисты по бочковым бомбам – Guardian

В Россию из Сирии несколько недель назад приехали специалисты по бочковым бомбам – авиационным самодельным взрывным устройствам, широко применявшимся силами Башара Асада во время гражданской войны несколько лет назад. Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на источники.

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Издание утверждает, что в России сейчас находятся более 50 сирийцев с большим опытом производства бочковых бомб и их использования. Они работают вместе с российскими военными, что может свидетельствовать об угрозе применения подобных боеприпасов против Украины.

Считается, что их приезд стоит за предупреждениями США и Европы о том, что российские военные могут готовиться к применению химического оружия в Украине. Сирийский режим наполнял металлические бочки, которыми по сути являются эти бомбы, хлором и сбрасывал их на удерживаемые оппозицией города.

Не имея противовоздушной защиты, оппозиционные войска мало что могли противопоставить бочковым бомбам. Но в Украине ситуация совсем другая, говорится в публикации.

"Видимо, потому они и не пересекали границу. Мы знаем, что потенциал есть, но если они его используют, то проигрывают; мы узнаем, кто это сделал, и они, вероятно, все равно будут убиты", – цитирует Guardian одного из своих собеседников.

По оценкам источников издания, из Сирии в Россию приехали от 800 до 1000 наемников. Специалисты по бочковым бомбам были в авангарде сил, которые сирийское правительство отправило для поддержки российских сил.

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Андрей Водяный

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