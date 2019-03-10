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10.03.2019, 19:30

В Ровенской области священники УПЦ МП устроили блокаду церкви

В Ровенской области священники УПЦ МП устроили блокаду церкви - Фото
Фото: orthodox.vinnica.ua

В Ровенской епархии отметили, что "около десятка священнослужителей русской церкви пытались спровоцировать межконфессиональный конфликт"

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Сегодня представители Московского патриархата заблокировали вход в храм жителям села Сестрятин Радивиловского района. Об этом сообщает пресс-служба Ровенской епархии.

"При этом около десятка священнослужителей русской церкви вместе с завезенными людьми пытались спровоцировать межконфессиональный конфликт, постоянно проклиная и оскорбляя местных прихожан", - отмечается в сообщении.

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В пресс-службе уточнили, что, несмотря на провокации, общине все же удалось зайти в свой храм и вместе со своим новым настоятелем начать воскресное богослужение.

"В феврале Свято-Николаевская община села Сестрятин абсолютным большинством своих голосов вышла из состава Московского патриархата и законно решила присоединиться к Православной церкви Украины", - говорится в сообщении.

10 февраля стало известно, что в Житомирской области на священников, которые перешли в ПЦУ, оказывается давление иерархом РПЦ митрополитом Овручским и Коростенским Виссарионом.

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Теги: упц мп, пцу, ровенская епархия
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