В Ровенской области священники УПЦ МП устроили блокаду церкви

Фото: orthodox.vinnica.ua

Сегодня представители Московского патриархата заблокировали вход в храм жителям села Сестрятин Радивиловского района. Об этом сообщает пресс-служба Ровенской епархии.

"При этом около десятка священнослужителей русской церкви вместе с завезенными людьми пытались спровоцировать межконфессиональный конфликт, постоянно проклиная и оскорбляя местных прихожан", - отмечается в сообщении.

Реклама

В пресс-службе уточнили, что, несмотря на провокации, общине все же удалось зайти в свой храм и вместе со своим новым настоятелем начать воскресное богослужение.

"В феврале Свято-Николаевская община села Сестрятин абсолютным большинством своих голосов вышла из состава Московского патриархата и законно решила присоединиться к Православной церкви Украины", - говорится в сообщении.

10 февраля стало известно, что в Житомирской области на священников, которые перешли в ПЦУ, оказывается давление иерархом РПЦ митрополитом Овручским и Коростенским Виссарионом.