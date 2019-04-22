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22.04.2019, 06:39

В РПЦ отреагировали на поражение Порошенко на выборах президента

В РПЦ отреагировали на поражение Порошенко на выборах президента - Фото
Иларион (Алфеев)

Видевший "руку США" в создании независимой украинской церкви митрополит Московского патриархата выразил надежду на "прекращение гонений на церковь"

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В Русской православной церкви отреагировали на победу Владимира Зеленского (по данным Национального экзитпола и текущим подсчетам ЦИК) на выборах президента Украины. Глава пресс-службы Московского патриархата митрополит Иларион (Григорий Алфеев) у себя в Facebook написал, что действующий президент Петр Порошенко "получил, что заслужил".

Священник РПЦ поздравил Зеленского "с яркой и убедительной победой" и сообщил, что молится о "прекращении гонений на церковь", чтобы "в дорогой моему сердцу Украине воцарился мир".

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В 2018 году Иларион выступал против автокефалии Украине: говорил, что на УПЦ МП "нападают <...> демоны для того, чтобы отторгнуть ее от церковного единства". Кроме того, он допускал, что в стране возможно "кровопролитие" из-за создания Православной церкви Украины.

Иларион, как и российское руководство, в действиях Вселенского патриарха Варфоломея также видит "руку США".

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Теги: религия, церковь, московский патриархат, рпц, митрополит, иларион
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