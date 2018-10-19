И тут США: в РПЦ считают, что Варфоломей "выполняет заказ извне"

Митрополит Волоколамский Иларион Фото: скриншот с видео

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При этом представитель РПЦ намекнул, что Вселенский патриарх якобы получил деньги на решение украинских вопросов

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В РПЦ обвинили Вселенского патриарха Варфоломея в том, что, предоставляя украинской церкви автокефалию, он "выполняет заказ" США. Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион итальянскому изданию Il Messaggerо, сообщает пресс-служба отдела.

"Насколько можно судить по действиям американских политиков, которые не скрывают своих позиций, Америка заинтересована не только в ослаблении России, но и в ослаблении Русской церкви. Мы не сомневаемся в том, что за действиями Константинопольского патриархата стоят Соединенные Штаты", - сказал Иларион.

Он убежден, что об этом свидетельствует "поспешность", с которой, как показалось Илариону, действует Константинополь.

При этом представитель РПЦ намекнул, что Варфоломей якобы получил деньги на решение украинских вопросов.

"В средствах массовой информации появлялась информация, что за это было дорого заплачено, называлась сумма в 25 миллионов долларов. Но мы не можем это проверить. Я не знаю, верить этому или нет", - сказал Иларион.

15 октября после семичасового заседания синода Русская православная церковь также приняла решение разорвать евхаристическое общение со Вселенским патриархатом. До этого в РПЦ решили не поминать имя Вселенского патриарха Варфоломея во время литургии.

В свою очередь Вселенский патриархат сегодня заявил, что не прерывает общения с РПЦ.