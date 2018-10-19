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19.10.2018, 15:33

Вселенский патриархат не будет прерывать общение с РПЦ

Вселенский патриархат не будет прерывать общение с РПЦ - Фото
Патриарх Варфоломей (фото - facebook.com/ecumenicalpatriarchate)

Там заявили, что все православные верующие без исключения могут принимать участие в литургии и в таинствах в храмах Вселенского патриархата

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Вселенский патриархат не прерывал общения с Московским патриархатом и продолжает его поминать во время литургии. Об этом сообщается на сайте Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе (экзархат Вселенского патриархата).

"Дорогие Братья и Сестры, извещаем вас о том, что наша Архиепископия-Экзархат, находящаяся в юрисдикции Вселенского Патриархата, состоит в полном общении со всей Православной Церковью. Также извещаем вас о том, что Вселенский Патриархат не прерывал общения с Московским Патриархатом и продолжает его поминать в порядке, установленном в диптихе", - сказано в сообщении.

Диптих - список имен, поминаемых во время литургии в храме.

В экзархате отметили, что "все православные верующие могут принимать полное участие в литургической жизни и церковных таинствах в наших приходах".

Также там призвали всех молиться о единстве церкви.

15 октября после семичасового заседания синода Русская православная церковь также приняла решение разорвать евхаристическое общение со Вселенским патриархатом. До этого в РПЦ решили не поминать имя Вселенского патриарха Варфоломея во время литургии.

Причиной такого решения стал тот факт, что Вселенский патриархат на заседании синода в Стамбуле снял с предстоятеля УПЦ КП Филарета и митрополита УАПЦ Макария анафему, и подтвердил, что Киевская митрополия была передана Московской патриархии незаконно и теперь вернется в ведение Константинополя.

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Теги: варфоломей, патриархат, рпц, общение, экзархат
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