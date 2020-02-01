В руководстве Слуги народа извинились за своего депутата Брагара

Евгений Брагар (Фото - скриншот из видео 112 Украина - Youtube)

Замглавы фракции Слуга народа Евгения Кравчук заявила, что руководство фракции не поддерживает позицию депутата СН Евгения Брагара по оплате коммунальных услуг пенсионерами, и принесла извинения за его слова, сказанные в эфире телеканала 112. Об этом Кравчук написала в своем Facebook.

Она назвала высказывание Брагара «абсолютно некорректным».

«Хочу верить, что он действительно имел в виду только злоупотребления в получении субсидий и других социальных льгот теми, кто материально обеспечен (депутатам-миллионерам, которые не стыдились получать возмещение за жилье в Киеве, привет!)» - написала Кравчук.

Замглавы фракции СН согласилась с критикой в адрес Брагара и посоветовала ему не участвовать в ток-шоу. «... Не умеешь - не берись. Или учись. Не готов к прямым эфирам - занимайся законодательной работой», - считает Кравчук.

«От имени руководства фракции прошу прощения у всех, кого могли оскорбить такие слова Евгения Брагара. Мы их не поддерживаем, это не является и не может быть нашей позицией», - написала депутат.

Брагар в эфире телеканала 112 Украина посоветовал звонившей в студию пенсионерке продать собаку, если она элитной породы, в счет оплаты коммунальных платежей.