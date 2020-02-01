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В руководстве Слуги народа извинились за своего депутата Брагара

В руководстве Слуги народа извинились за своего депутата Брагара - Фото
Евгений Брагар (Фото - скриншот из видео 112 Украина - Youtube)
01.02.2020, 18:03

Руководство фракции не поддерживает позицию, что пенсионеры должны продавать своих домашних животных для оплаты коммунальных услуг

Замглавы фракции Слуга народа Евгения Кравчук заявила, что руководство фракции не поддерживает позицию депутата СН Евгения Брагара по оплате коммунальных услуг пенсионерами, и принесла извинения за его слова, сказанные в эфире телеканала 112. Об этом Кравчук написала в своем Facebook.

Она назвала высказывание Брагара «абсолютно некорректным».

«Хочу верить, что он действительно имел в виду только злоупотребления в получении субсидий и других социальных льгот теми, кто материально обеспечен (депутатам-миллионерам, которые не стыдились получать возмещение за жилье в Киеве, привет!)» - написала Кравчук.

Замглавы фракции СН согласилась с критикой в адрес Брагара и посоветовала ему не участвовать в ток-шоу. «... Не умеешь - не берись. Или учись. Не готов к прямым эфирам - занимайся законодательной работой», - считает Кравчук.

«От имени руководства фракции прошу прощения у всех, кого могли оскорбить такие слова Евгения Брагара. Мы их не поддерживаем, это не является и не может быть нашей позицией», - написала депутат.

Брагар в эфире телеканала 112 Украина посоветовал звонившей в студию пенсионерке продать собаку, если она элитной породы, в счет оплаты коммунальных платежей.

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