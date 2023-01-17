В рядах СБУ выявили поклонницу "русского мира" – фото

Главное управление внутренней безопасности СБУ совместно с ДБР разоблачили на антиукраинской деятельности должностное лицо научно-исследовательского учреждения Службы безопасности. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Согласно сообщению, женщина оправдывала полномасштабное вторжение РФ, отрицала ее военные преступления и поддерживала незаконное "присоединение" к России временно оккупированных районов на востоке и юге Украины.

Также чиновница пыталась представить вооруженную агрессию РФ против Украины как "внутренний гражданский конфликт" и называла "дезинформацией" факты уничтожения россиянами украинских объектов критической инфраструктуры, сообщили в СБУ.

Фигурантке сообщено о подозрении в оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенном должностным лицом.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

18 июля 2022 года президент Владимир Зеленский после отстранения Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины назначил временным исполняющим обязанности главы СБУ Василия Малюка, который был первым заместителем Баканова.

Вадим Ребрина

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