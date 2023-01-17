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В рядах СБУ выявили поклонницу "русского мира" – фото

Цей матеріал також доступний українською
17.01.2023, 13:02
В рядах СБУ выявили поклонницу
Фото: СБУ

Главное управление внутренней безопасности СБУ совместно с ДБР разоблачили на антиукраинской деятельности должностное лицо научно-исследовательского учреждения Службы безопасности. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Согласно сообщению, женщина оправдывала полномасштабное вторжение РФ, отрицала ее военные преступления и поддерживала незаконное "присоединение" к России временно оккупированных районов на востоке и юге Украины.

В рядах СБУ выявили поклонницу "русского мира" – фото

Также чиновница пыталась представить вооруженную агрессию РФ против Украины как "внутренний гражданский конфликт" и называла "дезинформацией" факты уничтожения россиянами украинских объектов критической инфраструктуры, сообщили в СБУ.

В рядах СБУ выявили поклонницу "русского мира" – фото

Фигурантке сообщено о подозрении в оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенном должностным лицом.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Вадим Ребрина
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война сбу предательство
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