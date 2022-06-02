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Россияне в Харькове уничтожили школу. Но отрапортовали об уничтожении "техники ВСУ"

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2022, 16:04
Россияне в Харькове уничтожили школу. Но отрапортовали об уничтожении
Разрушенная российским ударом школа в Харькове (Фото - Facebook Володимир Рисенко)

Во время ночного обстрела Харькова была полностью разрушена гимназию в Салтовке. Об этом сообщил в Facebook местный юрист Владимир Рысенко. 

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Рысенко написал:

"Сегодня ночью в Харькове ракетой рашисты полностью уничтожили очередную школу. Престижная гимназия на Салтовке. Совсем рядом с нашей. Мы каждый день ходили мимо.

Знакомый скинул фото и написал, что по развалинам ходят женщины. Собирают какие-то листики, которые ветер разбрасывает вокруг. Остатки домашних и контрольных работ из мирной жизни. Пытаются сохранить хотя бы воспоминания о ней.

Погибла женщина, которая ночевала в гимназии. Как раз спускалась в укрытие и не успела... Троих женщин из укрытия достали из-под завала. Живы.

Россияне в очередной раз врут, что "уничтожили 21 район сосредоточения живой силы и техники ВСУ".

Когда будет гореть россия, я буду просто улыбаться."

Сергей Бережной
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Харьков обстрелы салтовка
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