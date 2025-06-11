В СДПГ создали "манифест" – просят начать переговоры с Россией. Мерц отверг призывы
Левое крыло Социал-демократической партии Германии (СДПГ), являющейся частью действующей коалиции, опубликовало "манифест", в котором выступило против увеличения оборонных расходов по правительственному плану и выразило желание начать переговоры с Россией. Канцлер Фридрих Мерц отверг эти призывы, передает n-tv.
Документ подписали десятки членов партии, среди которых бывший лидер парламентской фракции Рольф Мютцених, экс-председатель СДПГ Норберт Вальтер-Борьянс и эксперт по внешней политике Ральф Штегнер.
Авторы "манифеста" призывают активизировать дипломатические усилия для мирного решения войны России против Украины, начать переговоры со страной-агрессором, воздержаться от увеличения оборонных расходов и прекратить развертывание американского дальнобойного оружия в Германии.
"Военная алармистская риторика и масштабные программы перевооружения не делают Германию и Европу более безопасными, а наоборот – ведут к дестабилизации и усилению взаимного восприятия угрозы между НАТО и Россией", – говорится в документе.
По мнению авторов обращения, поддержка Украины должна учитывать законные интересы всех стран Европы в сфере безопасности и стабильности, поэтому Германии следует "принять сложнейшую попытку возобновить диалог с Россией" после перемирия.
Мерц, на просьбу прокомментировать "манифест", заявил: "В федеральном правительстве между ХДС, ХСС и СДПГ мы полностью едины в оценке войны, которую Россия ведет против Украины, и в последствиях, которые из этого следует сделать. И я рассчитываю на то, что это единство сохранится".
Важно отдавать себе отчет, что "Россия является угрозой для безопасности всего Альянса", добавил канцлер.
- По данным немецких медиа, текст манифеста предстал перед федеральной конференцией СДПГ в конце июня, где будет обсуждаться новая платформа партии.