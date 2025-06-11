В СДПГ создали "манифест" – просят начать переговоры с Россией. Мерц отверг призывы

Авторы обращения считают, что Германии следует возобновить диалог с Россией после перемирия, учитывая интересы Европы

Фридрих Мерц (Фото: ЕРА)

Левое крыло Социал-демократической партии Германии (СДПГ), являющейся частью действующей коалиции, опубликовало "манифест", в котором выступило против увеличения оборонных расходов по правительственному плану и выразило желание начать переговоры с Россией. Канцлер Фридрих Мерц отверг эти призывы, передает n-tv.

Документ подписали десятки членов партии, среди которых бывший лидер парламентской фракции Рольф Мютцених, экс-председатель СДПГ Норберт Вальтер-Борьянс и эксперт по внешней политике Ральф Штегнер.

Авторы "манифеста" призывают активизировать дипломатические усилия для мирного решения войны России против Украины, начать переговоры со страной-агрессором, воздержаться от увеличения оборонных расходов и прекратить развертывание американского дальнобойного оружия в Германии.

"Военная алармистская риторика и масштабные программы перевооружения не делают Германию и Европу более безопасными, а наоборот – ведут к дестабилизации и усилению взаимного восприятия угрозы между НАТО и Россией", – говорится в документе.

По мнению авторов обращения, поддержка Украины должна учитывать законные интересы всех стран Европы в сфере безопасности и стабильности, поэтому Германии следует "принять сложнейшую попытку возобновить диалог с Россией" после перемирия.

Мерц, на просьбу прокомментировать "манифест", заявил: "В федеральном правительстве между ХДС, ХСС и СДПГ мы полностью едины в оценке войны, которую Россия ведет против Украины, и в последствиях, которые из этого следует сделать. И я рассчитываю на то, что это единство сохранится".

Важно отдавать себе отчет, что "Россия является угрозой для безопасности всего Альянса", добавил канцлер.

По данным немецких медиа, текст манифеста предстал перед федеральной конференцией СДПГ в конце июня, где будет обсуждаться новая платформа партии.