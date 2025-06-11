У СДПН створили "маніфест" – просять розпочати переговори з Росією. Мерц відкинув заклики

Фрідріх Мерц (Фото: ЕРА)

Ліве крило Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), що є частиною чинної коаліції, опублікувало "маніфест", в якому виступило проти збільшення оборонних витрат за урядовим планом та висловило бажання розпочати переговори з Росією. Канцлер Фрідріх Мерц відкинув ці заклики, передає n-tv.

Документ підписали десятки членів партії, серед яких колишній лідер парламентської фракції Рольф Мютценіх, ексголова СДПН Норберт Вальтер-Бор'янс та експерт із зовнішньої політики Ральф Штегнер.

Автори "маніфесту" закликають активізувати дипломатичні зусилля для мирного вирішення війни Росії проти України, розпочати переговори з країною-агресором, утриматися від збільшення оборонних витрат та припинити розгортання американської далекобійної зброї в Німеччині.

"Військова алармістська риторика та масштабні програми переозброєння не роблять Німеччину та Європу більш безпечними, а навпаки – ведуть до дестабілізації та посилення взаємного сприйняття загрози між НАТО та Росією", – йдеться у документі.

На думку авторів звернення, підтримка України має враховувати законні інтереси всіх країн Європи у сфері безпеки та стабільності, тому Німеччині слід "вжити надзвичайно складної спроби відновити діалог із Росією" після перемир’я.

Мерц, на прохання прокоментувати "маніфест", заявив: "У федеральному уряді між ХДС, ХСС і СДПН ми повністю єдині в оцінці війни, яку Росія веде проти України, і в наслідках, які з цього слід зробити. І я розраховую на те, що ця єдність збережеться".

Важливо усвідомлювати, що "Росія є загрозою для безпеки всього Альянсу", додав канцлер.

За даними німецьких медіа, текст маніфесту з’явився перед федеральною конференцією СДПН наприкінці червня, де обговорюватиметься нова платформа партії.