В селе возле Херсона взорвался брошенный снаряд: погибли пять человек

На одном из сельскохозяйственных предприятий Херсонской области в результате подрыва на снаряде погибли пять человек. Об этом говорится в Telegram главы Офиса президента Андрея Ермака.

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"Взорвался несдетонировавший снаряд. Самому младшему погибшему было 27 лет, самому старшему – 68", – говорится в сообщении.

Это произошло в селе Миролюбовка недалеко от Херсона. В 2022 году село находилось под российской оккупацией, его освободили в ходе осеннего контрнаступления Вооруженных Сил Украины.

Украина в результате российского вторжения стала самой заминированной страной мира, обогнав бывших лидеров – Афганистан и Сирию.

22 апреля министр аграрной политики Николай Сольский заявил, что Украина нуждается в помощи партнеров, поскольку собственными силами будет разминировать земли сельскохозяйственного назначения "более 20 лет".

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