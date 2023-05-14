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В селе возле Херсона взорвался брошенный снаряд: погибли пять человек

Цей матеріал також доступний українською
14.05.2023, 11:40
В селе возле Херсона взорвался брошенный снаряд: погибли пять человек - Фото
Архівне фото: ГСЧС

На одном из сельскохозяйственных предприятий Херсонской области в результате подрыва на снаряде погибли пять человек. Об этом говорится в Telegram главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Взорвался несдетонировавший снаряд. Самому младшему погибшему было 27 лет, самому старшему – 68", – говорится в сообщении.

Это произошло в селе Миролюбовка недалеко от Херсона. В 2022 году село находилось под российской оккупацией, его освободили в ходе осеннего контрнаступления Вооруженных Сил Украины.

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Андрей Водяный
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взрывХерсонская область
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