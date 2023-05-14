В селе возле Херсона взорвался брошенный снаряд: погибли пять человек
14.05.2023, 11:40
Архівне фото: ГСЧС
На одном из сельскохозяйственных предприятий Херсонской области в результате подрыва на снаряде погибли пять человек. Об этом говорится в Telegram главы Офиса президента Андрея Ермака.
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"Взорвался несдетонировавший снаряд. Самому младшему погибшему было 27 лет, самому старшему – 68", – говорится в сообщении.
Это произошло в селе Миролюбовка недалеко от Херсона. В 2022 году село находилось под российской оккупацией, его освободили в ходе осеннего контрнаступления Вооруженных Сил Украины.
- Украина в результате российского вторжения стала самой заминированной страной мира, обогнав бывших лидеров – Афганистан и Сирию.
- 22 апреля министр аграрной политики Николай Сольский заявил, что Украина нуждается в помощи партнеров, поскольку собственными силами будет разминировать земли сельскохозяйственного назначения "более 20 лет".
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