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В Сенате США рассмотрят "адские санкции" против России

В Сенате США рассмотрят "адские санкции" против России - Фото
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
15.12.2019, 13:45

Сенатор от республиканцев Линдси Грэм назвал этот документ "адскими санкциями"

Панель Сената США обсудит законопроект о санкциях против РФ на следующем заседании 18 декабря. Об этом сообщает Радио Свобода

Комитет рассмотрит Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля, а сенатор-республиканец Линдси Грэм, по данным издания, назвал его "адскими санкциями". 

Этот законопроект внедрит антироссийские санкции за "ее вмешательство в демократические процессы за границей, враждебные действия в Сирии и агрессию против Украины. Санкции будут направлены на госдолг РФ, банки, российские проекты, связанные с продажей сжиженного газа, киберсектор России и лиц, которые приближены к президенту РФ Владимиру Путину

  • 10 декабря Конгресс США согласовал сотни миллионов долларов помощи ВСУ.

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антироссийские санкции сенат сша
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