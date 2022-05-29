UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Севастополе заметили катер, каких нет в ЧФ РФ. Ранее его видели у Змеиного: Крым.Реалии

Цей матеріал також доступний українською
29.05.2022, 05:01
В Севастополе заметили катер, каких нет в ЧФ РФ. Ранее его видели у Змеиного: Крым.Реалии - Фото
Десантный катер проекта 21 820 Дюгонь на буксире в Севастопольской бухте (Фото: RFE/RL)

28 мая в Севастопольской бухте два буксира перетаскивали в сторону края бухты десантный катер проекта 21820 "Дюгонь". Об этом сообщает Крым.Реалии.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, в составе Черноморского флота России нет таких катеров. Однако раньше катер проекта 21820 "Дюгонь" уже был замечен у острова Змеиный.

Эксперт по российскому флоту Эйч Ай Саттон по просьбе Радио Свобода идентифицировал катер типа "Дюгонь" на снимках, сделанных спутником над островом 9 мая. На его палубе, считает эксперт, может находиться зенитно-ракетный комплекс "Тор", призванный заменить один из уничтоженных украинской армией.

В Севастополе заметили катер, каких нет в ЧФ РФ. Ранее его видели у Змеиного: Крым.Реалии

Десантные катера проекта 21820 "Дюгонь" – серия российских высокоскоростных десантных катеров на воздушной каверне для ВМФ России. Кодификация НАТО Dyugon/Ataman Platov. 

Катера проекта предназначены для скоростной переброски морем и высадки на необорудованное побережье десанта, колесной и гусеничной техники. Может перевозить два основных боевых танка, или четыре БМП/БТР, или 140 т груза, или 90 человек десанта.

На катере прочитывается бортовой номер – 729 или 728.

В составе военно-морского флота России пять катеров типа "Дюгонь". В Каспийской флотилии – "Атаман Платов" (без бортового номера); на Балтийском флоте – "Денис Давыдов" (бортовый номер 748), "Лейтенант Римский-Корсаков" (714) и "Мичман Лермонтов" (757), на Тихоокеанском флоте – "Иван Карцов" (685). Начиная с 2015 года, информации о закладке или строительстве новых катеров проекта в открытых источниках не появлялось.

Читайте также: Украинский Bayraktar уничтожил на острове Змеиный комплекс ПВО и зенитную установку: видео

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
севастополь катер чф рф Змеиный
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 