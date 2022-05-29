В Севастополе заметили катер, каких нет в ЧФ РФ. Ранее его видели у Змеиного: Крым.Реалии

28 мая в Севастопольской бухте два буксира перетаскивали в сторону края бухты десантный катер проекта 21820 "Дюгонь". Об этом сообщает Крым.Реалии.

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Как отмечается, в составе Черноморского флота России нет таких катеров. Однако раньше катер проекта 21820 "Дюгонь" уже был замечен у острова Змеиный.

Эксперт по российскому флоту Эйч Ай Саттон по просьбе Радио Свобода идентифицировал катер типа "Дюгонь" на снимках, сделанных спутником над островом 9 мая. На его палубе, считает эксперт, может находиться зенитно-ракетный комплекс "Тор", призванный заменить один из уничтоженных украинской армией.

Десантные катера проекта 21820 "Дюгонь" – серия российских высокоскоростных десантных катеров на воздушной каверне для ВМФ России. Кодификация НАТО Dyugon/Ataman Platov.

Катера проекта предназначены для скоростной переброски морем и высадки на необорудованное побережье десанта, колесной и гусеничной техники. Может перевозить два основных боевых танка, или четыре БМП/БТР, или 140 т груза, или 90 человек десанта.

На катере прочитывается бортовой номер – 729 или 728.

В составе военно-морского флота России пять катеров типа "Дюгонь". В Каспийской флотилии – "Атаман Платов" (без бортового номера); на Балтийском флоте – "Денис Давыдов" (бортовый номер 748), "Лейтенант Римский-Корсаков" (714) и "Мичман Лермонтов" (757), на Тихоокеанском флоте – "Иван Карцов" (685). Начиная с 2015 года, информации о закладке или строительстве новых катеров проекта в открытых источниках не появлялось.

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Наталия Медведева

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