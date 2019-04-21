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21.04.2019, 18:42

В штабе Зеленского не исключают иски за "потоки грязи"

В штабе Зеленского не исключают иски за "потоки грязи" - Фото
Владимир Зеленский (фото - скриншот с видео)

Сейчас юристы анализируют информацию, которая появлялась в интернете, и заявления в адрес Зеленского

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В штабе Владимира Зеленского не исключают судебных исков за "потоки грязи" в адрес кандидата и его семьи во время избирательной кампании. Об этом заявил юрист штаба Вадим Галайчук, отвечая на вопрос, готовятся ли судебные иски на людей, которые "оказывали недопустимое давление" на кандидата, передает корреспондент LIGA.net.

"Владимир Александрович прекрасно понимает, что он - публичное лицо... он всегда очень осторожно относится к тому, как реагировать", - сказал он.

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Сейчас юристы анализируют информацию, которая появлялась в интернете, и заявления в адрес Зеленского. "Мы выделили несколько категорий дел, где мы видим возможные уголовные производства", - отметил юрист. По его словам, когда люди делают оценочные суждения — это одно, это политическая кампания и высокий градус напряжения. И совсем другое, когда люди позволяли себе высказывания, которые можно трактовать как призывы к насильственным действиям.

"С такими заявлениями мы будем работать отдельно. Будем вести расследования и определяться, привлекать ли к их ответственности", - добавил он.

Ранее сегодня сообщалось, что Зеленского могут оштрафовать на сумму до 48 тыс грн за демонстрацию бюллетеня.

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Теги: Владимир Зеленский, иски
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