Зеленского могут оштрафовать на 48 тыс грн

Владимир Зеленский (фото - ЕРА)

За демонстрацию бюллетеня после голосования кандидатом в президенты Владимиром Зеленским, его могут оштрафовать на 28 или 48 тыс грн, сообщает пресс-служба полиции Киева.

Административные материалы на Зеленского составили по ст. 212-10 – нарушение ограничения по ведению предвыборной агитации.

Реклама

"Санкция статьи предусматривает штраф от 30-ти до 50-ти минимумов доходов граждан. Материалы будут переданы в суд", - сообщают в полиции.

Ранее сегодня полиция вручила Зеленскому админпротокол о нарушении.

В его штабе сообщили, что кандидат в президенты показал бюллетень "совершенно случайно" и "без злого умысла".