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21.04.2019, 17:33

Зеленского могут оштрафовать на 48 тыс грн

Зеленского могут оштрафовать на 48 тыс грн - Фото
Владимир Зеленский (фото - ЕРА)

Санкция статьи, которую инкриминируют кандидату в президенты, предусматривает штраф от 30-ти до 50-ти

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За демонстрацию бюллетеня после голосования кандидатом в президенты Владимиром Зеленским, его могут оштрафовать на 28 или 48 тыс грн, сообщает пресс-служба полиции Киева.

Административные материалы на Зеленского составили по ст. 212-10 – нарушение ограничения по ведению предвыборной агитации.

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"Санкция статьи предусматривает штраф от 30-ти до 50-ти минимумов доходов граждан. Материалы будут переданы в суд", - сообщают в полиции.

Ранее сегодня полиция вручила Зеленскому админпротокол о нарушении.

В его штабе сообщили, что кандидат в президенты показал бюллетень "совершенно случайно" и "без злого умысла". 

 

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Теги: Владимир Зеленский, выборы, штраф
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