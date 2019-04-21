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21.04.2019, 16:36

У Зеленского сказали, зачем он показал бюллетень

У Зеленского сказали, зачем он показал бюллетень - Фото
Владимир Зеленский (фото - EPA)

"Без злого умысла" и "совершенно случайно"

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Кандидат в президенты Владимир Зеленский показал бюллетень после голосования во втором туре на президентских выборах "совершенно случайно" и "без злого умысла". Об этом сказал политтехнолог штаба Зеленского Дмитрий Разумков, передает корреспондент LIGA.net.

"Это без злого умысла. Это совершенно случайно так вышло. Это не та ситуация, где стоит пиариться", - заявил он.

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Юрист Зеленского уточнил, что конкретный размер штрафа за демонстрацию избирательного бюллетеня определит суд.

"Составлен протокол. Санкция статьи предусматривает от 550 до 850 грн штрафа", - отметил он.

Ранее сегодня полиция вручила Зеленскому админпротокол о нарушении.

Читайте также: Выборы 2019. Хроника второго тура: трансляция на LIGA.net

 

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Теги: Владимир Зеленский, выборы
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