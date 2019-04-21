Полиция вручила Зеленскому админпротокол на нарушение: фото

Фото: Facebook Дмитрия Разумкова

Кандидату в президенты Владимиру Зеленскому вручили административный протокол за то, что во время голосования во втором туре выборов в присутствии телекамер и избирателей показал бюллетень с результатами своего волеизъявления, чем нарушил закон. Об этом написал в Facebook спикер его штаба Дмитрий Разумков.

"Новый президент - новые правила. Все должны жить по закону! Зеленскому вручают протокол об административном нарушении за то, что показал бюллетень", - сообщил он. Реклама

Фото: Facebook Дмитрия Разумкова

Уголовный кодекс Украины гласит, что нарушитель статьи 159 (нарушение тайны голосования - ред.) может получить штраф от 100 до 300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, исправительные работы на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до трех лет.

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