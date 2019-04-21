"За достойного": Зеленский голосовал с нарушением закона - видео

Кандидат в президенты Владимир Зеленский во время голосования во втором туре выборов продемонстрировал в присутствии телекамер и избирателей бюллетень с результатами своего волеизъявления, чем нарушил закон.

Присутствующие смогли отчетливо увидеть, что он поставил крестик напротив своей фамилии.

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На выходе из участка его спросили, за кого он отдал свой голос. Кандидат в президенты рассмеялся и ответил, что ему "нельзя ни говорить об этом, ни показывать".

"Проголосовал за достойного человека" - добавил он.

Уголовный кодекс Украины гласит, что нарушитель статьи 159 (нарушение тайны голосования - ред.) может получить штраф от 100 до 300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, исправительные работы на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до трех лет.

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Фото: EPA

Видео: 5 канал

31 марта, во время голосования кандидат в президенты, Олег Ляшко показал свой заполненный бюллетень, чем нарушил тайну голосования. Ему выписали админпротокол.

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