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21.04.2019, 11:28

Зеленский проголосовал, его ждала голая девушка из Femen: фото

Зеленский проголосовал, его ждала голая девушка из Femen: фото - Фото
Фото: LIGA.net

На участке Зеленский сказал, что сегодня "обязательно будет победа украинцев"

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Кандидат в президенты Владимр Зеленский проголосовал во втором туре президентских выборов. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

На участке Зеленский обратился к присутствующим и сказал, что сегодня "обязательно будет победа украинцев".

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"Надеюсь, что сегодня будет победа честного выбора. Мы объединили Украину, уже объединили журналистов", - отметил он.

Фото, видео: LIGA.net

По пути на избирательный участок к Зеленскому подошла полураздетая беременная активистка движения Femen и закричала: "Хватит насиловать страну". Фотографию опубликовала в Twitter журналист Ника Мелкозерова.

У нее на животе была нарисована морда свиньи, а на груди надпись: "Свинья в мешке". Участница движения сказала, что протестует против обоих кандидатов.

Сегодня, 21 апреля, проходит второй тур выборв президента. Голосовать можно с 8:00 до 20:00.

Смотрите также: Выборы 2019. Хроника второго тура: трансляция на LIGA.net

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Теги: Владимир Зеленский, выборы, голосование, второй тур
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