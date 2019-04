Зеленский проголосовал, его ждала голая девушка из Femen: фото

Кандидат в президенты Владимр Зеленский проголосовал во втором туре президентских выборов. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

На участке Зеленский обратился к присутствующим и сказал, что сегодня "обязательно будет победа украинцев".

"Надеюсь, что сегодня будет победа честного выбора. Мы объединили Украину, уже объединили журналистов", - отметил он.

Фото, видео: LIGA.net

По пути на избирательный участок к Зеленскому подошла полураздетая беременная активистка движения Femen и закричала: "Хватит насиловать страну". Фотографию опубликовала в Twitter журналист Ника Мелкозерова.

У нее на животе была нарисована морда свиньи, а на груди надпись: "Свинья в мешке". Участница движения сказала, что протестует против обоих кандидатов.

Per l’occasione riappare un’attivista delle #Femen, il movimento femminista di protesta fondato nel 2008 in #Ucraina. Sul petto: ”Pig in a Poke”, che vorrebbe dire “acquisto a scatola chiusa”. E sul pancione un maiale pic.twitter.com/zDafD0GuDs