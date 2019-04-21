В штабе Зеленского ответили, как видят свои отношения с Радой

Верховная Рада (фото — Евгений Пилипенко / LIGA.net)

В штабе кандидата Владимира Зеленского ответили, что будут делать, если сотрудничество с депутатами Верховной Рады не сложится. Представитель штаба Руслан Стефанчук заявил о "суперсекретном плане В", передает корреспондент LIGA.net.

В штабе надеются, что парламент будет сотрудничать с Зеленским по-хорошему.

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"Очень надеемся... Это наш план А. Конечно, если они не прислушаются, то у нас есть свои варианты общения с парламентом... У нас есть план Б. План Б - это все же думать о возможности роспуска парламента. План Б - это каким-то образом начинать сотрудничать по разным направлениям с депутатскими, находя там сторонников", - сказал он.

На вопрос, что будет, если парламент в срок не назначит инаугурацию, Стефанчук ответил: "А на этот случай у нас есть план В. Суперсекретный".

Ранее спикер штаба Дмитрий Разумков заявлял, что пока рано говорить о возможном роспуске Верховной Рады после избрания нового главы государства, и такие решения должны приниматься исключительно по закону и в интересах общества.