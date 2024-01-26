В штате Алабама в США осужденного впервые казнили методом удушения азотом

Осужденного за убийство женщины в 1988 году Кеннета Юджина Смита уже пытались казнить в 2022 году с помощью смертельной инъекции

Фото: Reuters

В американском штате Алабама мужчину, осужденного за убийство, впервые казнили с помощью удушения чистым азотом. Об этом сообщает Reuters.

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Кеннет Юджин Смит, которого признали виновным в убийстве женщины в 1988 году, пытался оспорить приговор, однако все три апелляции были отклонены.

В 2022 году его уже пытались казнить с помощью смертельной инъекции, однако сделать этого не удалось – специалисты, проводившие процедуру, не смогли попасть иглой в вену, а затем ордер на исполнение приговора закончился.

"После более 30 лет и попытки за попыткой обмануть систему Смит ответил за свои ужасные преступления", – заявил губернатор Алабамы Кэй Айви.

Штат назвал способ казни чистым азотом "самым безболезненным и гуманным методом казни, известным человечеству".

В момент казни человеку на лицо надевают маску, в которую подают газ азот, чтобы он не мог дышать кислородом (азот составляет 78% воздуха, но при вдыхании с кислородом он безвреден). В результате человек умирает от нехватки кислорода.

Эксперты ООН по правам человека и адвокаты Смита пытались предотвратить это, утверждая, что такой метод может привести к тяжелой смерти или травмам.

Кроме Алабамы, такая казнь была разрешена еще в двух штатах США — Оклахоме и Миссисипи, однако там ее еще ни разу не применяли.

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