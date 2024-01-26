У штаті Алабама в США засудженого вперше стратили методом удушення азотом

Засудженого за вбивство жінки у 1988 році Кеннета Юджина Сміта вже намагалися стратити у 2022 році за допомогою смертельної ін'єкції

Фото: Reuters

В американському штаті Алабама чоловіка, засудженого за вбивство, вперше стратили за допомогою удушення чистим азотом. Про це повідомляє Reuters.

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Кеннет Юджин Сміт, якого визнали винним у вбивстві жінки у 1988 році, намагався оскаржити вирок, проте всі три апеляції було відхилено.

2022 року його вже намагалися стратити за допомогою смертельної ін'єкції, проте зробити цього не вдалося – фахівці, які проводили процедуру, не змогли потрапити голкою у вену, а потім ордер на виконання вироку закінчився.

"Після більш ніж 30 років і спроби за спробою обдурити систему Сміт відповів за свої жахливі злочини", – заявив губернатор Алабами Кей Айві.

Штат назвав спосіб страти чистим азотом "найбільш безболісним і гуманним методом страти, відомим людству".

У момент страти людині на обличчя надягають маску, в яку подають газ азот, щоб вона не могла дихати киснем (азот складає 78% повітря, але під час вдихання з киснем він нешкідливий). У результаті людина вмирає від нестачі кисню.

Експерти ООН з прав людини та адвокати Сміта намагалися запобігти цьому, стверджуючи, що такий метод може призвести до тяжкої смерті або травм.

Крім Алабами, таку страту дозволили ще у двох штатах США — Оклахомі та Міссісіпі, проте там її ще жодного разу не застосовували.

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