В Сирии Дворников не справился: из-за него россияне часто стреляли по своим – Грозев

Генерал Александр Дворников, известный как "сирийский мясник", который сейчас руководит российскими войсками в Украине, возможно, недостаточно компетентен, поскольку из-за его ошибок российские военные в Сирии часто открывали "дружественный огонь" по своим. Об этом сказал журналист Bellingcat Христо Грозев в интервью Украина 24.

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"То, что привезли "сирийского мясника" – неплохой выход для Украины, потому что реально его компетентность под большим вопросом", – сказал Грозев.

По его словам, журналисты прочли доклады нескольких военнослужащих, которые воевали в Сирии под руководством Дворникова.

"Люди, которые воевали под его руководством в Сирии, и чьи доклады мы смогли прочесть – жаловались на него, что он не смог реально выполнить координационную работу, и что был очень часто "дружеский огонь", из-за того, что он выпивал буквально и потом забывал просто информировать одну группу о том, что другая группа завтра приезжает", – рассказал Грозев.

9 апреля стало известно, что командующий Южного военного округа генерал Александр Дворников, обладающий большим опытом боевых действий в Сирии, назначен руководить российскими войсками в Украине.

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Наталия Медведева

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