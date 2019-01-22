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22.01.2019, 19:50

В Сирии, возможно, готовят провокацию против Украины: фото

В Сирии, возможно, готовят провокацию против Украины: фото - Фото
Фото: facebook.com/dmitry.tymchuk

Нашли контейнеры для хранения урана с якобы украинской маркировкой

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На территории Сирии, возможно, ведется подготовка к провокации с целью дискредитации Украины и представителей украинской власти на фоне подготовки к проведению выборов президента. Об этом в Facebook сообщает координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.

По данным группы, на территории Сирии "в отдельных военизированных формированиях" появились контейнеры с маркировкой, которая указывает на их якобы украинское производство.

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По оценке украинских военных экспертов, эти контейнеры напоминают емкости для транспортировки и хранения урана или ртути.

"При этом наши эксперты однозначно утверждают, что эти контейнеры являются продуктом кустарного производства, хотя и похожи на произведенные промышленным путем", - пишет Тымчук.

По его словам, указанные на контейнерах маркировка и надписи в Украине не используются.

"В связи с этим мы предполагаем, что накануне президентских выборов в Украине на территории Сирии с использованием военизированных формирований, принимающих участие в конфликте, неустановленными лицами может подготавливаться провокация с целью дискредитации Украины и высших должностных лиц нашего государства", - отметил депутат.

Россия планирует направить своих представителей в наблюдательную миссию ОБСЕ, которая будет работать на выборах президента в Украине. 

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Теги: Сирия, выборы, оружие, уран, провокация
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