Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
31.05.2019, 19:00

В ситуационной комнате в СНБО все фунционирует - Данилюк

В ситуационной комнате в СНБО все фунционирует - Данилюк - Фото
Александр Данилюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Ситуационная комната в СНБО на Болбочана функционирует полностью, в отличие от ситуационной комнаты в АП, заявил секретарь СНБО

Ситуационная комната в СНБО, в отличие от ситуационной комнаты на Банковой, функционирует в полном объеме. Об этом сегодня на брифинге заявил секретарь СНБО Александр Данилюк.

Говоря о пропаже серверов и мониторов, о котором он сообщал ранее, Данилюк отметил, что они пропали из ситуационной комнаты в здании Администрации президента.

"Ситуационная комната в СНБО на Болбочана функционирует полностью, и я проводил уже несколько совещаний с применением ситуационного центра, когда у меня была связь со всеми разведывательными органами, с разными министерствами, чтобы получать информацию для принятия решений. То есть, там это работает", - подчеркнул он.

По словам Данилюка, уголовное дело о пропаже техники из АП открыто не по его обращению, а по инициативе правоохранительных органов, после его видео. "Есть риск, что и какая-то секретная информация могла исчезнуть, но этим должны заниматься правоохранительные органы, в частности, СБУ, ДБР", - добавил он.

28 мая Данилюк показал видео из бывшей ситуационной комнаты в АП, откуда прошлая команда вынесла мониторы и сервера. Экс-секретарь пятого президента Святослав Цеголко объяснил, что техника для этой комнаты якобы была арендована на деньги Петра Порошенко - и была возвращена арендодателю. Экс-замглавы АП Дмитрий Шимкив назвал это "частным вопросом Порошенко".

30 мая ГБР начало досудебное расследование по факту пропажи из АП мониторов и серверов якобы с секретной информацией.

Отправить:
Распечатать:
Теги: снбо, Александр Данилюк, ситуационная комната
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 