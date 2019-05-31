В ситуационной комнате в СНБО все фунционирует - Данилюк

Александр Данилюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Ситуационная комната в СНБО, в отличие от ситуационной комнаты на Банковой, функционирует в полном объеме. Об этом сегодня на брифинге заявил секретарь СНБО Александр Данилюк.

Говоря о пропаже серверов и мониторов, о котором он сообщал ранее, Данилюк отметил, что они пропали из ситуационной комнаты в здании Администрации президента.

"Ситуационная комната в СНБО на Болбочана функционирует полностью, и я проводил уже несколько совещаний с применением ситуационного центра, когда у меня была связь со всеми разведывательными органами, с разными министерствами, чтобы получать информацию для принятия решений. То есть, там это работает", - подчеркнул он.

По словам Данилюка, уголовное дело о пропаже техники из АП открыто не по его обращению, а по инициативе правоохранительных органов, после его видео. "Есть риск, что и какая-то секретная информация могла исчезнуть, но этим должны заниматься правоохранительные органы, в частности, СБУ, ДБР", - добавил он.

28 мая Данилюк показал видео из бывшей ситуационной комнаты в АП, откуда прошлая команда вынесла мониторы и сервера. Экс-секретарь пятого президента Святослав Цеголко объяснил, что техника для этой комнаты якобы была арендована на деньги Петра Порошенко - и была возвращена арендодателю. Экс-замглавы АП Дмитрий Шимкив назвал это "частным вопросом Порошенко".

30 мая ГБР начало досудебное расследование по факту пропажи из АП мониторов и серверов якобы с секретной информацией.