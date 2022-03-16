Мэра Скадовска отпустили после похищения
16.03.2022, 12:18
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В Скадовске Херсонской области из горсовета похитили мэра Александра Яковлева и секретаря горсовета Юрия Палюха. Об этом сообщил активист Артем Костюченко.
Со скадовской громадой нет связи – информацию подтвердить невозможно.
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Перед зданием мэрии начался митинг. Горожане скандируют "Мэра!" и "Русский солдат – фашистский оккупант".
ОБНОВЛЕНО В 14:20.
Мэр Скадовска Александр Яковлев выложил в Facebook видео, на котором он сообщает, что его отпустили. По словам Яковлева, остальных похищенных людей должны скоро отпустить, им ничего не угрожает. Неизвестно, где и когда снято видео, и не зачитывает ли Яковлев заранее подготовленный текст.
- 13 марта Яковлев заявил, что российских военных больше нет в Скадовске.
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