Российских войск больше нет в Скадовске – мэр

Российских войск больше нет в Скадовске Херсонской области. Об этом сообщил в Facebook мэр города Александр Яковлев.

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"Мы находимся в Скадовске, 17-й день войны в Украине. В Скадовске на сегодняшний день нет оккупационных войск, сохраняется контролируемая ситуация", – сказал он.

Мэр добавил, что в городе работают патрули и службы охраны.

По словам Яковлева, в Скадовске работают коммунальные службы, есть газ, вода, свет, связь работает иногда с перебоями. Также работают социальные службы.

Он отметил, что с понедельника планируется возобновление обучения в школах в дистанционном режиме. Будет приниматься решение по поводу работы заведений культуры.

9 марта Яковлев сообщил, что в Скадовский горсовет зашли оккупанты и вынесли компьютеры.

Сегодня украинские силы сбили над Скадовском два российских вертолета.

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Марк Сировой

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