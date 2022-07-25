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В Славянске не удастся начать отопительный сезон – мэр

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2022, 01:41
В Славянске не удастся начать отопительный сезон – мэр - Фото
Вадим Лях (Скриншот видео: Новости Донбасса/Youtube)

В Славянске Донецкой области не будет возможности начать отопительный сезон. Об этом сказал глава городской военной администрации Вадим Лях, передает Новости Донбасса.

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Сейчас в Славянске не работает водоснабжение, нет подачи газа, есть перебои с электричеством, поскольку высоковольтные линии расположены вблизи зоны боевых действий. 

По прогнозу главы ВА Славянска, в таких условиях в городе не удастся начать отопительный сезон с наступлением холодов.

"Мы же понимаем, если минусовая температура будет, бак с водой замерзнет. Цистерна, которую мы подгоним и оставим на ночь, замерзнет. Вы будете отапливать свою квартиру – это если будет электроэнергия, но канализация замерзнет. Здесь нужно серьезно задуматься, как быть дальше, как выживать. Именно выживать, потому что отопительного сезона фактически не будет", – сказал Лях.

Он добавил, что жителям Славянска нужно эвакуироваться еще и потому что российские войска попытаются захватить город, и будут обстрелы и жертвы этих обстрелов.

Во словам Ляха, сейчас в Славянске остается около 22 000 человек, среди которых около 4000 детей.

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Наталия Медведева
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