Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Слуге народа намерены упростить выборы с открытыми списками

В Слуге народа намерены упростить выборы с открытыми списками - Фото
Александр Корниенко (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
15.09.2019, 15:41

Замглавы фракции Александр Корниенко заявил, что ряд положений избирательного кодекса будет пересмотрен

Процедуру голосования по открытым спискам необходимо упростить, чтобы она стала более понятной, заявил первый замглавы фракции Слуга народа Александр Корниенко в интервью Левому берегу.

"У меня много вопросов к этой процедуре (голосованию по открытым спискам - ред.). Не думаю, что мы будем радикально эту систему менять. Но ее точно нужно упрощать, чтобы она стала более понятной", - сказал Корниенко.

Также он сообщил, что положения Избирательного кодекса, которые не соответствуют внесенным в Конституцию изменениям, будут пересмотрены.

Читайте также: Новый Избирательный кодекс и "открытые списки": что изменится

Напишите нам
избирательный кодекс Александр Корниенко
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 