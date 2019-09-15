В Слуге народа намерены упростить выборы с открытыми списками

Александр Корниенко (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Процедуру голосования по открытым спискам необходимо упростить, чтобы она стала более понятной, заявил первый замглавы фракции Слуга народа Александр Корниенко в интервью Левому берегу.

"У меня много вопросов к этой процедуре (голосованию по открытым спискам - ред.). Не думаю, что мы будем радикально эту систему менять. Но ее точно нужно упрощать, чтобы она стала более понятной", - сказал Корниенко.

Также он сообщил, что положения Избирательного кодекса, которые не соответствуют внесенным в Конституцию изменениям, будут пересмотрены.

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