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В Слуге народа объяснили, почему Зеленский хочет распустить ЦИК

В Слуге народа объяснили, почему Зеленский хочет распустить ЦИК - Фото
Алина Загоруйко (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
11.09.2019, 14:03

Большая часть претензий касается действий ЦИК в отношении кандидатов Слуги народа

Причиной представления президента Владимира Зеленского об увольнении членов ЦИК стали противоправные действия комиссии во время проведения досрочных выборов в Верховную Раду, заявила депутат из фракции Слуга народа, заместитель главы комитета парламента по вопросам организации государственной власти Алина Загоруйко на брифинге.

Президент выдвигает несколько претензий: во-первых, 28 решений ЦИК были отменены судами, а действия ЦИК признаны противоправными.

Во-вторых, ЦИК якобы проявил необъективность и предубежденность по поводу признания сведений в автобиографиях кандидатов: они могли писать любые сведения, а ЦИК заявлял, что не имеет полномочий для их проверки и рекомендовал обращаться в суд. При этом, отмечает Загоруйко, если суд отменял решение ЦИК, "удивительным образом возможность проверки сведений о партийной принадлежности находилась".

В-третьих, у президента считают, что ЦИК неодинаково применял законодательство. Якобы ЦИК, имея одни и те же основания, в одном случае принимал одно решение, а в другом, когда речь шла о кандидате от партии Слуга народа, - "диаметрально противоположное". Одно из таких решений, по словам Загоруйко, суд отменил с формулировкой, что ЦИК не выполнил решение суда. "В демократической стране такой практики быть не должно", - заявила депутат.

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цик Алина Загоруйко
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