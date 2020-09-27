В Слуге народа отреагировали на выход нардепа из партии: начали проверку на местах

В Слуге народа проверяют заявление нардепа Николая Галушко о продаже мест в партийных списках на местных выборах

Служба безопасности Слуги народа начала проверку в связи с обвинениями нардепа СН Николая Галушко о якобы продаже всех мест в списках партии на округе №97 в Киевской области на местных выборах. Об этом сообщает пресс-служба партии.

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"26 сентября упомянутый депутат (Галушко – ред.) выложил в соцсети видеообращение к президенту, в котором отметил, что все места в списке СН на округе №97 в Киевской области якобы были проданы. Это очень серьезные обвинения", – заявили в СН, уточнив, что они уже начали "соответствующие проверки".

Также в СН заявили о проверке заявления их нардепа Александра Дубинского, сообщившего о якобы встрече Галушко с оппонентами партии Зеленского на округе №97 и намерении включить их людей в список на местных выборах.

В Слуге народа обещают воспользоваться "инструментами влияния" на руководство местных ячеек, если факты о продаже мест в списке подтвердятся. Также там говорят, что рассмотрят заявление о выходе Галушко из партии в установленном порядке: "Подчеркиваем, что о выходе Галушко из фракции СН в парламенте речи не идет".

26 сентября Галушко заявил о выходе из Слуги народа, поскольку, по его словам, все места в списках партии на местных выборах были проданы.

Владислав Сердюк

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