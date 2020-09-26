"Все места в списках на местных выборах проданы". Нардеп из Слуги народа выходит из партии

Николай Галушко заявил, что не может дальше участвовать в партии Слуга народа и выходит из нее

Нардеп из фракции Слуга народа Николай Галушко заявил, что все места в списках партии на местных выборах были проданы, из-за чего он выходит из партии. Заявление нардеп сделал в видеообращении к президенту Владимиру Зеленскому в Facebook .

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"Сейчас, на местных выборах, все места в списках политической партии Слуга народа были проданы, и призыв идти на выборы бороться с коррупционерами и старыми элитами на местах, к сожалению, просто слова", – заявил Галушко.

Нардеп считает, что достаточно открыть список партии по его избирательному округу, чтобы убедиться в этом. Других доказательств своих утверждений Галушко не предоставил. Нардеп был избран по мажоритарному округу №97 – Березань, Бровары, часть Барышевского и Броварского районов.

Галушко заявил, что в такой партии ни он, ни его команда, дальше участвовать не будут, поэтому он официально заявляет о выходе из партии Слуга народа.

10 ноября 2019 года Галушко вступил в Слугу народа.

Денис Юдин

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