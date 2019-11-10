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Арахамия и Дубинский вступили в партию

Арахамия и Дубинский вступили в партию - Фото
Съезд партии Слуга народа (Фото: Юрий Смирнов / LIGA.net)
10.11.2019, 15:50

Состав Слуги народа увеличился почти на 30 человек

В партию Слуга народа вошел ряд народных депутатов из одноименной парламентской фракции. Такое решение было принято на внеочередном съезде партии, передает корреспондент LIGA.net.

В частности, членами партии стали Александр Дубинский, Максим Бужанский, Александр Куницкий, Николай Тищенко и Давид Арахамия.

Полный список новых членов СН:

Давид Арахамия
Марьяна Безугла
Ирина Борзова
Максим Бужанский
Дарья Володина
Николай Галушко
Владимир Гевко
Сергей Демченко
Артем Дмитрук
Александр Дубинский
Владимир Иванов
Роман Каптелов
Александр Ковальчук
Андрей Костин
Евгения Кравчук
Владимир Крейденко
Александр Куницкий
Алексей Леонов
Дмитрий Любота
Алексей Мовчан
Елена Мощенец
Михаил Плужников
Антон Поляков
Николай Тищенко
Татьяна Циба
Сергей Штепа
Святослав Юраш

  • Сегодня на съезде партии Слуга народа был избран ее новый глава - Александр Корниенко.

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Слуга народа александр дубинский Давид Арахамия
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