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В Слуге народа избрали нового главу партии: фото

В Слуге народа избрали нового главу партии: фото - Фото
Александр Корниенко и Дмитрий Разумков (Фото: facebook.com/sluganarodu.official)
10.11.2019, 13:20

Александр Корниенко был избран на должность главы сроком на четыре года

Партия Слуга народа избрала новым главой партии Александра Корниенко вместо Дмитрия Разумкова. Такое решение было принято на съезде партии в воскресенье, 10 ноября, передает корреспондент LIGA.net.

Корниенко был избран на должность главы сроком на четыре года.

  • 1 октября Разумков сообщил, что слухи о расколе внутри партии не соответствуют действительности.
  • Подобный комментарий главы партии понадобился после того, как 19 сентября депутаты провалили голосование во втором чтении за законопроект №1009 об изменении уголовного процессуального кодекса, который, в частности, отменяет "поправки Лозового", дает НАБУ и ГБР право осуществлять прослушку независимо от СБУ, отменяет обязанность правоохранителей просить у Рады разрешение на прослушку и обыск депутатов.

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Слуга народа съезд Дмитрий Разумков Александр Корниенко
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