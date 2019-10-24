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За депутатами Слуги народа следит "большой брат" - Корниенко

За депутатами Слуги народа следит "большой брат" - Корниенко - Фото
Александр Корниенко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
24.10.2019, 13:26

Замглавы фракции рассказал о "двойной жизни" некоторых депутатов

Поведение депутатов во фракции Слуга народа контролирует электронная система "большой брат" и другие депутаты, сообщил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко в интервью Украинской правде.

Отвечая на вопрос, продались ли уже депутаты из СН олигархам, Корниенко сказал: "Я не думаю, что это произошло массово. Может, кто-то где-то ищет какие-то возможности, но "большой брат" все видит".

"Большой брат" - система мониторинга, о которой еще августе рассказывал глава фракции СН Давид Арахамия. Она анализирует данные о том, как депутаты голосуют за законопроекты.

По словам Корниенко, сейчас "большой брат" вышел на уровень комитетов парламента. "Сейчас мы анализируем, кто как в комитетах себя ведет. Есть интересные тенденции, когда депутаты ведут двойную жизнь - в зале голосуют с фракцией, а на комитетах почему-то голосуют не с фракцией," - рассказал он, но отказался назвать имена таких депутатов.

Также Корниенко сообщил о том, что за поведением депутатов и попытками их подкупа наблюдает "служба безопасности", в которую входят в том числе и депутаты, которые "более информированы".

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большой брат Александр Корниенко
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