В Слуге народа поставили Порошенко в пример политикам, владеющим телеканалами

Хорошим примером для политиков, владеющих телеканалами, назвал заявление пятого президента Петра Порошенко о покупке телеканала Прямой глава партии Слуга народа нардеп Александр Корниенко. Об этом он заявил журналистам сегодня, 19 февраля.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Что касается прозрачности собственности телеканалов – это хороший пример, так нужно всем делать. Всем политикам, которые владеют телеканалами, нужно вслед за Петром Алексеевичем выйти и сказать: у меня такой телеканал, у меня такой", – заявил Корниенко.

По его словам, тогда появится возможность отличить телеканалы от партийных медиа.

Вчера, 18 февраля, Порошенко заявил, что стал конечным бенефициарным собственником телеканала Прямой. Он объяснил решение возможными санкциями против телеканала со стороны СНБО.

В ответ пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что "свободе слова в Украине ничего не угрожает, какие бы критические материалы и ненадежные факты" не распространяли подконтрольные Порошенко телеканалы.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.