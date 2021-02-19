В Слуге народа поставили Порошенко в пример политикам, владеющим телеканалами
19.02.2021, 14:59
Александр Корниенко (Фото: пресс-служба Слуги народа)
Хорошим примером для политиков, владеющих телеканалами, назвал заявление пятого президента Петра Порошенко о покупке телеканала Прямой глава партии Слуга народа нардеп Александр Корниенко. Об этом он заявил журналистам сегодня, 19 февраля.
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"Что касается прозрачности собственности телеканалов – это хороший пример, так нужно всем делать. Всем политикам, которые владеют телеканалами, нужно вслед за Петром Алексеевичем выйти и сказать: у меня такой телеканал, у меня такой", – заявил Корниенко.
По его словам, тогда появится возможность отличить телеканалы от партийных медиа.
- Вчера, 18 февраля, Порошенко заявил, что стал конечным бенефициарным собственником телеканала Прямой. Он объяснил решение возможными санкциями против телеканала со стороны СНБО.
- В ответ пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что "свободе слова в Украине ничего не угрожает, какие бы критические материалы и ненадежные факты" не распространяли подконтрольные Порошенко телеканалы.
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