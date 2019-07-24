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В Слуге народа высказались о "гражданской конфискации" активов

В Слуге народа высказались о "гражданской конфискации" активов - Фото
Логотип партии Слуга народа
24.07.2019, 14:02

В числе первых инициатив президентской партии в будущем парламенте - введение инструмента гражданской конфискации незаконных активов чиновников

Кандидат в народные депутаты от партии Слуга народа, член Национального совета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Красносельская назвала первоочередные антикоррупционные инициативы президентской партии, среди которых - введение инструмента гражданской конфискации незаконных активов чиновников. Об этом она сказала во время конференции "Новая антикоррупционная стратегия для Украины: какой она должна быть?", передает Укринформ.

В числе первых шагов она назвала также фокусировку антикоррупционного суда на делах о топ-коррупции, перезагрузку Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Красносельская подчеркнула, что эти шаги должны внедряться параллельно с Антикоррупционной стратегией на 2019-2023 годы.

"Для нас на самом деле вопрос, нужна антикоррупционная стратегия, не нужна, вообще не стоит. Могу проинформировать, что Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики, который собирался на прошлой неделе, уже определил антикоррупционную стратегию одним из приоритетов работы до конца этого года", - проинформировала она.

18 июня глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков назвал первые инициативы их политической силы после выборов в парламент. 

 

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коррупция Слуга народа анастасия красносельская гражданская конфискация
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