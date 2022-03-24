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В СНБО рассказали, что делать в случае химической атаки: алгоритм действий

Цей матеріал також доступний українською
24.03.2022, 03:57
В СНБО рассказали, что делать в случае химической атаки: алгоритм действий - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

По данным Центра противодействия дезинформации при СНБО, российские войска готовят химическую атаку. Соответствующий пост и алгоритм действий при химатаке опубликованы в Telegram-канале ЦПД.

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По данным центра, враг готовит химатаку. Отмечается, что каналы РФ ежедневно распространяют фейки о мифических лабораториях в Украине, которые якобы создают химическое оружие.  В ЦПД пишут, что так враг "обрабатывает" население России, чтобы заявить о применении химического оружия "националистами против мирного населения".

"Подчеркиваем: в Украине нет таких лабораторий", – говорится в сообщении ЦПД.

В случае химической атаки следует:

1. Плотно закрыть окна и двери, вентиляционные проемы, дымоходы.

2. Заклеить щели в окнах бумагой или скотчем.

3. Включить ТВ или радио для получения инструкций.

4. Предупредить близких об опасности и возможной эвакуации.

В случае эвакуации во время химической атаки:

1. Возьмите аптечку.

2. Оденьтесь так, чтобы осталось как можно меньше открытой кожи.

3. Используйте противогазы или ватно-марлевые повязки, смоченные водой или лучше 2-5% раствором питьевой соды (при поражении хлором), уксусной или лимонной кислоты (при поражении аммиаком).

4. Покиньте помещение по лестнице.

5. Не прикасайтесь на улице к никаким предметам.

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Марк Сировой
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химическая атака химическое оружие снбо
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