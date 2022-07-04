В Снежном произошел огромный взрыв. Уничтожен самый большой склад боеприпасов – нардеп
Депутат Верховной Рады Юрий Мысягин из Слуги народа заявил, что в оккупированном городе Снежном уничтожен один из крупнейших российских складов боеприпасов. Так он прокомментировал видео со взрывами, появившиеся в социальных сетях ночью 4 июля.
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"Склад находился в глубоком тылу в оккупированном с 2014 года городе Снежном Донецкой области. Локация: Снежнянскхиммаш. С 2014 года туда завозили нереальное количество техники и БК. Судя по разрывам, от самого большого состава БК мало что останется", – написал в Facebook депутат, входящий в комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
Снежное pic.twitter.com/CdRuQM8PnC— IgorGirkin (@GirkinGirkin) July 4, 2022
Он считает, что взрывы в Снежном станут сильным ударом по снабжению и обеспечению российской группировки в Луганской и Донецкой области.
- Утром 3 июля стало известно, что Вооруженные Силы Украины вывели из строя российскую базу во временно оккупированном Мелитополе. По словам мэра Ивана Федорова, по ней было нанесено более 30-ти ударов.
- Мелитополь расположен примерно в 70 км от линии фронта. Город был оккупирован в начале полномасштабного вторжения и является важным узлом на юге Украины.
- Снежное находится примерно на таком же расстоянии от передовых позиций ВСУ. Город находится в оккупации восемь лет.
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