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В Снигиревке оккупанты для постановочного сюжета убили четырех мирных жителей – ОК "Юг"

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2022, 04:05
В Снигиревке оккупанты для постановочного сюжета убили четырех мирных жителей – ОК
Фото: Николаевская областная прокуратура

В Снигиревке Николаевской области оккупанты обстреляли дом, чтобы обвинить в этом Вооруженные Силы Украины, убили четырех человек. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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"В Снигиревке оккупанты расстреляли из миномета дом на окраине, пытаясь обвинить в этом силы обороны Украины. Примечательно, что съемочная группа пропагандистского СМИ появилась на месте событий просто мгновенно по факту. А вот подразделения ВСУ находятся оттуда слишком далеко для попадания минометом. Но ради картинки рашисты убили четырех мирных жителей", – говорится в сообщении ОК "Юг".

Читайте также: Энергодар. Россияне сами обстреливают город, ВСУ ни причем, это провокация – мэр

Наталия Медведева
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