В Снигиревке оккупанты для постановочного сюжета убили четырех мирных жителей – ОК "Юг"
19.07.2022, 04:05
Фото: Николаевская областная прокуратура
В Снигиревке Николаевской области оккупанты обстреляли дом, чтобы обвинить в этом Вооруженные Силы Украины, убили четырех человек. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
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"В Снигиревке оккупанты расстреляли из миномета дом на окраине, пытаясь обвинить в этом силы обороны Украины. Примечательно, что съемочная группа пропагандистского СМИ появилась на месте событий просто мгновенно по факту. А вот подразделения ВСУ находятся оттуда слишком далеко для попадания минометом. Но ради картинки рашисты убили четырех мирных жителей", – говорится в сообщении ОК "Юг".
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